СК Белоруссии проверит обстоятельства гибели мужчины в минском изоляторе

Следственный комитет Белоруссии разбирается в обстоятельствах смерти мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По информации следователей, 41-летний минчанин был задержан за мелкое хулиганство и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительным данным, там он упал со второго яруса кровати и получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу 29 сентября, 3 октября он скончался.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи изъяли необходимую медицинскую документацию и опрашивают очевидцев.

В Следственном комитете Белоруссии отметили, что некоторые СМИ и Telegram-каналы политизируют этот инцидент и связывают его с жестокостью сотрудников милиции.