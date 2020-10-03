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В Москве еще 1069 человек вылечились от COVID-19

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились еще 1069 пациентов. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек», — сказано в сообщении.

За последние сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом. Накануне в столице подтвердили 2 704 новых случая заражения COVID-19. Общее число смертей в Москве, по данным оперштаба, достигло 5282.

Всего 2 октября было выявлено 9 412 новых заболевших в 85 регионах страны.

Число умерших с COVID-19 в России превысило 45 тыс. человек
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Фото:Иван Петров / ТАСС

Ранее московские власти расширили программу бесплатных лекарств для пациентов, которые в домашних условиях лечатся от коронавируса. В список препаратов включили «Арепливир» и «Коронавир». Для профилактики осложнений будут выписывать антикоагулянты, а по решению врача амбулаторным пациентам с пневмонией будут выдавать пульсоксиметры (приборы для измерения уровня кислорода в крови).

коронавирус Москва Анастасия Ракова
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