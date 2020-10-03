Кадыров пообещал разобраться с убийством спортсмена в Симферополе

Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров призвал «не нагнетать страсти» вокруг убийства жителя Симферополя, в котором подозревается чеченец, отдыхавший в Крыму. Об этом Кадыров написал в Telegram. Он пообещал, что разберется в произошедшем.

«Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен. Но лично для меня не все так очевидно с обстоятельствами трагедии», — написал он.

По его словам, погибший мужчина, по имеющейся информации, обращался в больницу, где «не зафиксировали серьезных травм и его отпустили». Через сутки он умер дома, указал глава Чечни, отметив, что причиной могли быть «любые факторы». «Но СМИ, включая центральное телевидение НТВ, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: «Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя», — добавил он.

Кадыров назвал подобные публикации провокационными и направленными «на разжигание межнационального конфликта».

Он привел «официальные данные МВД РФ», согласно которым только за январь—август текущего года жертвами «преступных посягательств» стали 15,6 тыс. человек. «Получается в день более 60 убийств. Страшная цифра, скрывающая в себе ужасные преступления», — написал он.