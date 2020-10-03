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Кадыров пообещал разобраться с убийством спортсмена в Симферополе

Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров призвал «не нагнетать страсти» вокруг убийства жителя Симферополя, в котором подозревается чеченец, отдыхавший в Крыму. Об этом Кадыров написал в Telegram. Он пообещал, что разберется в произошедшем.

«Мне очень жаль молодого парня, погибшего в Симферополе. Неважно, человек какой религии и национальности к этому причастен. Но лично для меня не все так очевидно с обстоятельствами трагедии», — написал он.

По его словам, погибший мужчина, по имеющейся информации, обращался в больницу, где «не зафиксировали серьезных травм и его отпустили». Через сутки он умер дома, указал глава Чечни, отметив, что причиной могли быть «любые факторы». «Но СМИ, включая центральное телевидение НТВ, показывают случившееся с нарочито кричащим заголовком: «Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в центре Симферополя», — добавил он.

Кадыров назвал подобные публикации провокационными и направленными «на разжигание межнационального конфликта».

Он привел «официальные данные МВД РФ», согласно которым только за январь—август текущего года жертвами «преступных посягательств» стали 15,6 тыс. человек. «Получается в день более 60 убийств. Страшная цифра, скрывающая в себе ужасные преступления», — написал он.

По его мнению, преступник должен быть наказан, независимо от того откуда он родом.

«Но в случившемся в Симферополе национальной подоплеки нет. Не надо нагнетать страсти. Лучше уделяйте хотя бы часть такого внимания тем самым среднестатистическим 60 убийствам», — призвал глава республики.

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По предварительным данным Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, 36-летний житель Симферополя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с неизвестным мужчиной в ночь на 20 сентября у кафе на улице Карла Маркса. В ходе конфликта неизвестный ударил мужчину кулаком по лицу, в результате чего тот упал и ударился головой о бетон. На следующий день он умер у себя дома от черепно-мозговой травмы.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 111 УК).

«На первоначальном этапе следствие располагало информацией, что предполагаемый фигурант является жителем Чеченской Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Личность мужчины была установлена, он приехал в Крым отдыхать. Через несколько дней после конфликта он вернулся домой и «не располагал сведениями о трагических последствиях конфликта», сообщили в СК.

В ближайшее время подозреваемый должен прибыть в Симферополь для участия в следствии. Телеканал НТВ сообщал, что погибший — бывший спортсмен Артем Кузнецов.

Рамзан Кадыров убийство Симферополь
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