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Минэкологии Башкирии нашло жилье для брошенного в клетке медведя

Сотрудники Министерства экологии Республики Башкортостан нашли новое место жительства медведю, брошенному на окраине деревни Новогеоргиевка Ишимбайского района. Об этом сообщили «РБК Башкортостан» в пресс-службе министерства.

Животное планируется поместить в охотхозяйство ООО «Меселинское» Аургазинского района. В пресс-службе отметили, что у данной организации имеется опыт и условия для содержания в вольере диких животных.

По данным источника РБК, у животного есть собственник, который на протяжении десяти лет содержал хищника в клетке, однако сейчас у него нет возможности ухаживать за животным.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в Instagram, что, по ее информации, в клетке содержались двое бурых медведей, один из которых погиб.

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Фото:Администрация Владивостока

Радионова попросила тех, у кого есть возможность, взять медведя к себе, отметив, что он не адаптирован к дикой природе и не сможет сам добывать пропитание.

В частности, она попросила местных жителей подтвердить достоверность данной информации, а также заявила о готовности связаться с тем, кто возьмет животное на содержание. Радионова отметила, что Росприроднадзор не имеет полномочий по спасению и защите таких животных.

«Я не могу дать указаний или выписать штраф. Но все мы люди, и в социальных сетях я отражаю и человеческую позицию. Давайте вместе не дадим мишке умереть страшной голодной̆ смертью», — заключила глава ведомства. ⁣

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