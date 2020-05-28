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Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке забрали брошенных животных

Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке, которые из-за долгов съехали с арендованных площадей и бросили там часть зверей, забрали животных. Об этом сообщил представитель городского океанариума, где размещался зоопарк, передает «РИА Новости».

По его словам, учредители ООО «Планета», которое владеет зоопарком, вывозили животных всю прошлую ночь. Их разместили на базе отдыха, где сейчас находятся другие звери.

При этом директор зоопарка не появился в океанариуме. Именно он должен расторгнуть договор аренды — до этого момента долги у компании продолжают накапливаться.

Собеседник агентства заявил, что океанариум намерен взыскивать задолженность через суд. «Океанариум не принимает посетителей, и единственный источник нашего дохода — это плата за аренду наших площадей. Если платить не будут, то нас отключат от света, и погибнут наши животные», — пояснил он.

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Фото: АГН «Москва»

26 мая мэрия Владивостока сообщила, что собственники животных съехали из помещений муниципального океанариума, оставив на несколько дней без еды и ухода двух енотов, дикобраза, филина, ворона, улиток и попугаев. За зиму ООО «Планета» накопила долгов за аренду на 350 тыс. руб. От всех предложений по рассрочке платежей они отказались.

Зверей временно приютил океанариум, взяв на себя расходы по их содержанию. После этого прокуратура Владивостока возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Теги: Владивосток, зоопарк, животные
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