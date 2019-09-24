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Политика ,  
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Суд ЕС частично аннулировал санкции против Януковича
Однако замороженными по решению властей ЕС активами экс-президент Украины воспользоваться по-прежнему не может
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Это следует из постановления суда, опубликованного на его сайте.

В частности, было отменено решение суда о продлении санкций против экс-президента Украины по 6 марта 2019 года. Объясняя принятое решение, суд указал, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для продления санкций. По мнению судей, власти ЕС не получили от Киева полных доказательств того, что Янукович был причастен к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.

«При таких обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в которой они касаются заявителя», — говорится в решении суда.

При этом воспользоваться своими активами в ЕС Янукович все равно не сможет, так как Совет ЕС в марте 2019 года другим своим решением заморозил их до 6 марта 2020 года и это решение Европейский суд пока не отменил.

Янукович покинул Украину весной 2014 года. Против него были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе об узурпации власти. В марте того же года ЕС ввел санкции против Януковича и его окружения.

Авторы: Маргарита Грошева, Евгений Калюков
Теги: суд Евросоюза, Виктор Янукович, санкции
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