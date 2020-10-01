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Бизнес ,  
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Петербургский «Максидом» купил российский сегмент Castorama за ₽7,4 млрд

Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Российская сеть гипермаркетов с товарами для дома и строительства «Максидом» приобрела Castorama Russia за 7,4 млрд руб., большая часть суммы будет выплачена при закрытии сделки. Об этом сообщает компания Kingfisher, владеющая Castorama.

«Продажа получила все разрешения регулирующих органов и завершилась 30 сентября», — уточняется в сообщении.

При закрытии сделки «Максидом» получит 80% ее стоимости, еще 20% будут переводиться равными долями в течение двух лет.

Сделай это сам: почему сеть Castorama уходит из России
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Я хотел бы поблагодарить наших коллег из Castorama Russia за их вклад в Kingfisher и пожелать им всего наилучшего в будущем», — отметил генеральный директор Kingfisher Тьерри Гарнье.

Британская сеть Castorama специализируется на продаже строительно-отделочных материалов и товаров для дома. Первый магазин открылся в России в 2006 году. По состоянию на 2020 год в России работают 19 гипермаркетов, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Корпорация Kingfisher заявила о намерении уйти из России в 2018 году. Руководство компании пояснило, что также покинет рынки Испании и Португалии, чтобы сосредоточиться на работе по ключевым для себя направлениям. Член совета директоров «Максидома» Мария Евневич указывала, что российский сегмент Castorama приносил убытки.

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