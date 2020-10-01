Петербургский «Максидом» купил российский сегмент Castorama за ₽7,4 млрд

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Российская сеть гипермаркетов с товарами для дома и строительства «Максидом» приобрела Castorama Russia за 7,4 млрд руб., большая часть суммы будет выплачена при закрытии сделки. Об этом сообщает компания Kingfisher, владеющая Castorama.

«Продажа получила все разрешения регулирующих органов и завершилась 30 сентября», — уточняется в сообщении.

При закрытии сделки «Максидом» получит 80% ее стоимости, еще 20% будут переводиться равными долями в течение двух лет.

«Я хотел бы поблагодарить наших коллег из Castorama Russia за их вклад в Kingfisher и пожелать им всего наилучшего в будущем», — отметил генеральный директор Kingfisher Тьерри Гарнье.