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Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России
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Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России
Бизнес, 12:51
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Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России
Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России, следует из отчета компании — владельца сети. Решение покинуть рынки в странах, где Castorama не удалось занять лидирующие позиции, объясняется новой стратегией компании
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Владелец сети магазинов Castorama британская компания Kingfisher объявила о закрытии своих магазинов в России, Испании и Португалии, говорится в отчете компании за третий квартал 2018 года.

Решение об уходе с российского, испанского и португальского рынков в Kingfisher объясняют изменением стратегии компании. «Это позволит нам применять нашу стратегию с большим вниманием и эффективностью на наших основных рынках, где мы имеем лидирующие позиции или можем их достичь», — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Kingfisher Вероник Лори.

Сейчас российская сеть Castorama состоит из 20 магазинов, закрыть их планируется в течение 2019 года, сообщил РБК представитель Kingfisher.

В рамках выхода с рынка компания готова рассмотреть как продажу сети целиком (что, по словам собеседника РБК, было бы предпочтительнее), так и по частям. Процесс по выходу с рынка только начался, поэтому говорить о конкретных претендентах на покупку пока рано, добавил он.

Помимо Castorama компании Kingfisher принадлежат также сети Screwfix, Brico Dépôt, B&Q UK & Ireland. Общий объем продаж магазинов Kingfisher в третьем квартале вырос на 1,2%. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи упали на 1,3%, это отражает продолжающийся тренд на снижение продаж во французской сети Castorama — самом прибыльном сегменте бизнеса Kingfisher, говорится в отчете. Поэтому развитие французской Castorama является стратегической целью для компании.

Для того​ чтобы прекратить падение продаж в локомотиве компании, для французской сети была разработана новая маркетинговая стратегия, в поддержку которой уже запустили новую PR-кампанию. Однако на то, чтобы все эти усилия принесли плоды и остановили общее снижение продаж, необходимо время, говорится в отчете.

В России Castorama по итогам 2017 года занимает четвертое место по обороту среди крупнейших DIY-ретейлеров, уступая Leroy Merlin, «Петрович» и OBI, следует из данных «INFOLine-Аналитика». Совокупная выручка топ-10 крупнейших торговых DIY-сетей за 2017 год составила 436 млрд руб., доля — 37%.

Первый магазин Castorama в России открылся в 2006 году, в Самаре. Сейчас сеть насчитывает 20 магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми и других городах, следует из данных компании.

Магазины торговых марок, принадлежащих Kingfisher, есть в десяти европейских странах, а также в Турции и России, говорится на сайте компании.

Авторы: Наталья Демченко, Ольга Дубравицкая, Ирина Парфентьева.
Теги: Castorama , магазины
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