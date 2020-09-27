Один человек погиб и 11 пострадали в перестрелке в штате Айова

Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в здании города Уотерлу в американском штате Айова. Об этом сообщил шеф полиции города Джоэл Фицджеральд, передает телеканал NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел около 03:17 утра по местному времени (20:17 мск) на месте, где собрались байкеры.

Затем на место происшествия прибыли правоохранители. Они оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.

По информации местной газеты Des Moines Register, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Информация о личности погибшего не приводится.

24 сентября неизвестные ранили двоих сотрудников полиции во время акций протеста в городе Луисвилле (штат Кентукки). Инцидент произошел в 200-м квартале Пенсильвания-авеню. Огнестрельные ранения получили мужчина и женщина в возрасте от 18 до 22 лет. Также были ранены 14 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Однако их травмы не представляют опасности для жизни.