В Сочи совершил вынужденную посадку летевший из Москвы в Анталью самолет

Фото: Никита Попов / РБК

Летевший из Москвы в турецкую Анталью самолет совершил вынужденную посадку в Сочи из-за жалоб пассажирки на боли в животе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Там указали, что лайнер, вылетевший из московского Внуково, приземлился в городе в 06:17 мск.

«Причиной посадки стали жалобы одной из пассажирок 43 лет на боли в животе», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

К самолету вызвали скорую помощь, в 06:40 женщину госпитализировали в больницу №4 города Адлера.