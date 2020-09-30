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МВД проверит данные о вымогательстве полицейских у сына главреда Cosmo

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сотрудники подразделения собственной безопасности столичного управления МВД проводят проверку информации о присвоении денежных средств сотрудниками патрульно-постовой службы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Ранее главный редактор Cosmopolitan в России Екатерина Великина опубликовала пост в Facebook, где сообщила, что сотрудники полиции вынудили ее сына-подростка отдать им 8 тыс. руб., которые тот нес репетитору.

«29 сентября в полицию поступило сообщение от гражданки о неправомерных действиях сотрудников патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Якиманка. Она пояснила, что сотрудники при несении службы присвоили денежные средства, принадлежащие ее сыну. В настоящее время сотрудниками подразделения собственной безопасности столичного главка проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Как сообщила Великина, ребенок шел к станции метро «Шаболовская», c собой у него были наличные — 8 тыс. руб.

«Подъехала машина ППС, оттуда вышел полицейский — остановиться не просил, что важно, но дитя от страха драпануло, по итогам — через 15 секунд ровно он остановился, потому что в спину был крик «стой, ****, почки отобью, стрелять буду», — написала Великина.

На вопрос сотрудников, почему он побежал, подросток сказал, что курил и испугался, после чего ему было предложено «уплатить какой-нибудь штраф».

«Денег было 8000 — это деньги на репетиторов. Бравые парни сказали, что сумма «ни о чем». Дальше его припугнули тем, что поставят на учет, и что будут «искать всякое после привоза в отделение». Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали «без обид, мы тебя не видели», — пишет Великина.

В разговоре с РБК, Великина сообщила, что после публикации ее поста в Facebook сотрудники правоохранительных органов сразу же с ней связались.

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«Пока мы туда [в отдел] ехали, мне позвонили из отделения. Дословно я не помню [разговор], но смысл был в том, что те люди, которые с вашим ребенком взаимодействовали, они находятся в отделении, и мы вас ждем. Мы их увидели, встреча была незабываемой, ничего они не сказали. В этот же день приехал следователь из Следственного комитета. И мы поехали на место, описывали, как это все произошло», — рассказала она.

В октябре прошлого года начальника полиции Ступино задержали при получении взятки в 500 тыс. руб. Среди задержанных также были исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных.

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