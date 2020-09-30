Международный уголовный суд в Гааге попросили завести дело на Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

В Международный уголовный суд в Гааге отправлено обращение с призывом возбудить дело против занимающего пост президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает портал «Хартия’97». По его данным, петицию подписали более 37 тыс. человек из 102 стран мира.

«Мы призываем международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси за преступления против человечества», — говорится в обращении.

Авторы петиции подчеркнули, что Лукашенко лично ответственен за «зверства», которые совершались силовиками на улицах белорусских городов, а также в тюрьмах и следственных изоляторах.

РБК направил запрос в пресс-службу международного уголовного суда в Гааге.