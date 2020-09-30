Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

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Для поддержания иммунитета осенью необходимо не только заниматься физическими упражнениями и правильно питаться, но и не забывать про соблюдение противоэпидемических мер. Об этом РБК рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.

По словам вирусолога, правила такого нестрогого карантина позволяют людям, которые находятся на самоизоляции или работают в удаленном формате, гулять на свежем воздухе.

Помимо этого, эксперт советует принимать витамин D, который помогает при лечении коронавирусной инфекции.