СМИ сообщили о гибели трех человек во время пожара в доме в Балашихе

В подмосковной Балашихе в жилом многоквартирном доме вспыхнул пожар, в результате погибли три человека, сообщает «Лайф».

Об этом же сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на экстренные службы области.

По информации «Лайф», погибли женщина и мужчина, личность еще одного умершего устанавливается.

В МЧС по Московской области подтвердили факт пожара. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Сигнал о пожаре поступил в 03:46 мск, спустя 25 минут пожарные ликвидировали открытое горение и еще через час полностью погасили пожар.

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