В США умерла автор песни I Am Woman

Хелен Редди (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

В Лос-Анджелесе на 79-м году жизни умерла австралийская певица и актриса Хелен Редди. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление ее детей на фанатской странице в Facebook.

«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой мамы Хелен Редди 29 сентября 2020 года в Лос-Анджелесе. Она была замечательной мамой, бабушкой и действительно сильной женщиной», — говорится в заявлении.

NYT указывает, что у Редди была болезнь Аддисона (эндокринное заболевание, из-за которого надпочечники не производят достаточное количество гормонов. — РБК), а с 2015 года у нее развилась деменция.

Хелен Редди родилась 25 октября 1941 года в австралийском Мельбурне. Карьеру певицы Редди начала в 1966 году, в 1970-х решила сниматься в фильмах. Наибольшая популярность к певице пришла после сингла I Am Woman («Я женщина»), который был выпущен в 1972 году. Позже он стал неофициальным гимном феминистического движения второй волны. Последующие песни Редди часто занимали верхние строчки хит-парадов радиостанций США. Последний альбом певица выпустила в 2006 году, тогда же она издала автобиографию «Я — женщина».