Умерла французская певица Жюльетт Греко

Певица и актриса скончалась на 94 году жизни в окружении семьи в своем доме на юге Франции. О причинах ее смерти не сообщается

Жюльетт Греко (Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP)

Французская певица и актриса Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщает агентство AFP.

«Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи в своем любимом доме. Ее жизнь была необыкновенной», — приводит агентство заявление семьи певицы. Причины ее смерти не уточняются.

Соболезнования родным Греко выразила мэр Парижа Анн Идальго. «Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко», — написала она в Twitter.

«Жюльетт Греко присоединилась к [Жаку] Брелю, [Лео] Ферре, [Жоржу] Брассенсу, [Шарлю] Азнавуру... в пантеоне французского шансона», — написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье. Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении Сопротивления, Греко была арестована, но избежала высылки. Мать и старшую сестру отправили в концлагерь, но им удалось выжить, они были освобождены, передает France24.