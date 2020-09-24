Умерла французская певица Жюльетт Греко
Французская певица и актриса Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщает агентство AFP.
«Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи в своем любимом доме. Ее жизнь была необыкновенной», — приводит агентство заявление семьи певицы. Причины ее смерти не уточняются.
Соболезнования родным Греко выразила мэр Парижа Анн Идальго. «Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко», — написала она в Twitter.
«Жюльетт Греко присоединилась к [Жаку] Брелю, [Лео] Ферре, [Жоржу] Брассенсу, [Шарлю] Азнавуру... в пантеоне французского шансона», — написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.
Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье. Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении Сопротивления, Греко была арестована, но избежала высылки. Мать и старшую сестру отправили в концлагерь, но им удалось выжить, они были освобождены, передает France24.