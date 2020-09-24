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Умерла французская певица Жюльетт Греко

Певица и актриса скончалась на 94 году жизни в окружении семьи в своем доме на юге Франции. О причинах ее смерти не сообщается
Жюльетт Греко
Жюльетт Греко (Фото: Laurent Gillieron / Keystone / AP)

Французская певица и актриса Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет, сообщает агентство AFP.

«Жюльетт Греко умерла в эту среду в окружении своей семьи в своем любимом доме. Ее жизнь была необыкновенной», — приводит агентство заявление семьи певицы. Причины ее смерти не уточняются.

Соболезнования родным Греко выразила мэр Парижа Анн Идальго. «Нам будет очень не хватать талантливой певицы и актрисы, свободной женщины, ее такого узнаваемого голоса. Спасибо, Жюльетт Греко», — написала она в Twitter.

«Жюльетт Греко присоединилась к [Жаку] Брелю, [Лео] Ферре, [Жоржу] Брассенсу, [Шарлю] Азнавуру... в пантеоне французского шансона», — написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье. Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении Сопротивления, Греко была арестована, но избежала высылки. Мать и старшую сестру отправили в концлагерь, но им удалось выжить, они были освобождены, передает France24.

В 1946 году Греко переехала в Париж, расцвет ее карьеры как певицы пришелся на послевоенный период. Песни для нее писал, в частности, Шарль Азнавур: в 1954 году Греко получила Гран-при, который присуждается французским обществом авторов, композиторов и музыкальных издателей (SACEM), за его песню «Je hais les Dimanches» («Я ненавижу воскресенья), отмечает Le Monde.

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Жюльетт Греко также известна по песням «Déshabillez-moi», «Vivre», «Il n’y a plus d’après» и другим композициям. Среди ее киноработ — роли в фильмах «Орфей», «Хижина дяди Тома», «Ночь генералов» и других.

Автор
Наталия Анисимова
актриса певица
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