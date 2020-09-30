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Концерты Стинга в России отменили

Запланированные на эту осень концерты британского певца Стинга в Восточной Европе отменены, исполнитель не приедет в Россию. Об этом сообщило в Facebook концертное агентство Matreshka concerts.

«Sting искренне сожалеет о том, что так произошло и с нетерпением ждет возможности возвращения в Россию для выступлений», — отметили в агентстве.

Как отметили в Matreshka concerts, организатор попытался перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным. Приобретенные билеты будут возвращены быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней, начиная с 1 сентября 2020 года.

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Тур Стинга «My Songs» должен был пройти с 25 по 30 сентября в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Карьеру музыканта Стинг начал в 1976 году в рок-группе The Police, а с 1984 года стал выступать сольно. Он заработал 17 наград Grammy, «Золотой глобус», премию Emmy и четыре номинации на премию «Оскар».

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