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2ГИС подсчитала число расположенных в подвалах детских кружков в Москве

Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press
Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

В Москве около 5% всех филиалов детских кружков находятся на цокольных этажах и в подвалах. Об этом свидетельствуют подсчеты международной картографической компании 2ГИС.

25 сентября правительство России запретило работу детских кружков и секций, а также проведение других мероприятий с участием детей в цокольных этажах зданий и подвалах. Такое положение содержится в новых правилах противопожарного режима. Исключение составляет деятельность, предусмотренная проектной документацией.

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Фото:Кирилл Шипицин/ТАСС

Согласно данным 2ГИС за сентябрь, всего на цокольных этажах и в подвалах располагаются 92 филиала детских кружков, что составляет 4,94% от общего числа филиалов, которых насчитывается 1864.

Специалисты отметили, что доля филиалов на цокольных этажах и в подвалах в сентябре уменьшилась в сравнении с предыдущим месяцем. Так, в августе насчитывалось 95 таких филиалов, что составляло 5,13% от общего числа (1852).

2ГИС Москва дети подвал
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