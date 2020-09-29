2ГИС подсчитала число расположенных в подвалах детских кружков в Москве

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В Москве около 5% всех филиалов детских кружков находятся на цокольных этажах и в подвалах. Об этом свидетельствуют подсчеты международной картографической компании 2ГИС.

25 сентября правительство России запретило работу детских кружков и секций, а также проведение других мероприятий с участием детей в цокольных этажах зданий и подвалах. Такое положение содержится в новых правилах противопожарного режима. Исключение составляет деятельность, предусмотренная проектной документацией.

Согласно данным 2ГИС за сентябрь, всего на цокольных этажах и в подвалах располагаются 92 филиала детских кружков, что составляет 4,94% от общего числа филиалов, которых насчитывается 1864.

Специалисты отметили, что доля филиалов на цокольных этажах и в подвалах в сентябре уменьшилась в сравнении с предыдущим месяцем. Так, в августе насчитывалось 95 таких филиалов, что составляло 5,13% от общего числа (1852).