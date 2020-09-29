«Жонглировавшего» ребенком мужчину приговорили к 4 месяцам колонии

Фото: Краснодарский краевой суд

Хостинский районный суд Сочи приговорил мужчину к четырем месяцам колонии-поселения после появления в Сети видео, в котором он держит новорожденную дочь за ногу и размахивает ей. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

Родителей ребенка признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК России) и оштрафовали на 30 тыс. руб. каждого. Кроме того, мужчину признали виновным в незаконном хранении наркотического средства, в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК России).

В приговоре указывается, что сразу после рождения девочка жила с родителями в палатке в лесу, в условиях, не соответствующим санитарным нормам. Мать употребляла наркотики и кормила ребенка грудным молоком.

«Также находясь в состоянии наркотического опьянения, отец девочки подверг ее опасности, схватив за ногу и совершив несколько резких движений вверх и вниз, тем самым создав угрозу для ее жизни и здоровья. Его действия были зафиксированы на видео и выложены в социальную сеть, получив в дальнейшем широкое распространение в сети интернет», — говорится в сообщении суда.

Видео, в котором отец держит младенца за ногу, было опубликовано на странице мужчины в Instagram. В ролике он сидит на раскладном стуле в лесу и размахивает ребенком.