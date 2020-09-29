В Подмосковье за сутки выявили 212 новых случаев коронавируса
В Московской области за последние сутки выявили 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил областной оперативный штаб в Telegram.
Наибольшее число новых заболевших выявили в Коломне — 20 человек, Пушкине — 19 человек, Домодедово — 13 человек, Воскресенске — 12 человек и Одинцово — 12 человек.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
При этом за период с 24 по 28 сентября в Подмосковье было выявлено 642 случая заболевания коронавирусом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией за неделю увеличилось на 45%-47% по сравнению с предыдущей неделей.