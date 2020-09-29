Роскомнадзор потребовал объяснить скрытый в Twitter аккаунт «РИА Новости»

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Роскомнадзор обратился к компании Twitter Inc. с просьбой объяснить, почему в поисковой выдаче социальной сети исчезли сообщения от аккаунта агентства «РИА Новости». Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Роскомнадзор в письме компании указал, что из-за действий администрации Twitter пользователи, не подписанные на аккаунт агентства, теперь не могут найти его через поисковую строку ни в России, ни в других странах.

«Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта «РИА Новости», — потребовало ведомство.

Накануне «РИА Новости» сообщило, что Twitter удалил его аккаунт из своей поисковой выдачи. Агентство назвало действия социальной сети являются «санкциями» и «цензурой». Кроме того, страница «РИА Новостей» не отображается в разделах «Популярное» и «Последнее» в Twitter.