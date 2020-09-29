Следствие попросило арестовать сына бывшего губернатора Иркутской области

Андрей Левченко (Фото: СК РФ)

Следствие подало ходатайство об аресте Андрея Левченко, депутата заксобрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Андрею Левченко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении Левченко заключения под стражу на срок до 20 ноября 2020 года», — отметили в пресс-службе.

Левченко пока не доставили в суд. Заседание по делу начнется 29 сентября около 12:00 мск.