Прокуратура проверит видео с объяснявшей матом правила учительницей

Здание прокуратуры Приморского края (Фото: prosecutor.ru)

Прокуратура Приморского края начала проверку «соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей», сообщается на сайте ведомства.

Проверка была организована после публикации в СМИ видео, на котором учительница из Уссурийска объясняет своим ученикам правила русского языка, используя в качестве примера для разбора нецензурные выражения.

Видеозапись, сделанная одним из учеников, была опубликована на портале newsbox24.tv. На видео видно, что преподавательница вызывает к доске школьников и изучает с ними правила русского языка на примере нецензурных выражений. В частности, из ролика следует, что ученики разбирали предложение «Пошел на ***», — сказал Вася».

Помимо проверки соблюдения законов об образовании и правах детей, прокуратура планирует дать оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В октябре 2019 года в Тюменской области уволили учителя ОБЖ, который применил физическую силу в отношении учеников и нецензурно обругал их. Прокуратура инициировала проверку инцидента после публикации видео в Сети.