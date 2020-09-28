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Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина

На 76-ом году жизни умерла второй режиссер киностудии «Мосфильм» Марина Лузгина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны», — говорится в сообщении.

Союз кинематографистов выразил соболезнования близким режиссера.

Марина Лузгина — дочь Народного артиста России и известного кинорежиссера Георгия Натансона. В 1968 году она закончила московское Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина по специальности «режиссура». На «Мосфильме» Лузгина работала с 1969 года.

Лузгина сотрудничала с режиссерами Саввой Кулишом (на съемках фильмов «Сказки старого Арбата», «Взлет», «Трагедия в стиле рок»), Владимиром Фокиным («Пятый ангел»), Александром Майоровым («Шанс»), Андреем Добровольским («Брод») и другими.

Последней работой Лузгиной в , стал сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт». Он написан в соавторстве с Натансоном. Отец Лузгиной скончался на 97-ом году жизни в декабре 2017 года.

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