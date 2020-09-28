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Фонд кино поддержит «Чернобыль» Козловского и «Воздух» Германа-младшего

Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Совет Фонда кино утвердил список из 25 проектов, которые в 2020 году получат финансовую поддержку на этапе производства. Об этом сообщает сайт фонда.

Как отмечается в сообщении, эти ленты создаются компаниями, которые не входят в число лидеров отечественного кинопроизводства.

Деньги от Фонда кино получат, в частности, следующие произведения:

  • «Чернобыль» (Данила Козловский выступает продюсером, режиссером и исполнителем главной роли);
  • «Воздух» Алексея Германа-младшего;
  • продолжение комедийной истории «Любовь-морковь. Восстание машин» (режиссер Михаил Поляков);
  • «1993» Александра Велединского;
  • экранизация романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»;
  • проект «Первый Оскар», посвященный фронтовым операторам-выпускникам ВГИКа, военному документальному кино и первому Советскому Оскару 1943 года;
  • анимационное кино «Формула воды» студии «Союзмультфильм».

Объемы финансования, которое получат эти и другие отобранные фильмы, Фонд кино не раскрывает. Всего на поддержку претендовали 60 картин. Большую часть из них составляли новые проекты, но были и фильмы, претендовавшие на дофинансирование.

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Ранее Фонд кино представил проекты кинокомпаний-лидеров, которые были отобраны советом фонда из рекомендованных экспертной комиссией. Всего на финансирование претендовали 23 фильма, поддержку получили 18. Лидерами по количеству одобренных проектов стали компания «СТВ» Сергея Сельянова («Вратарь Галактики», «Три богатыря и князь Юрий», «Барбоскины на даче», «Сирия»), Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова («Огонь», «Чемпион мира», «Пара из будущего») и «ВБД Груп» («Последний богатырь-3», «Поехавшая» и «ДЕКАБРЬ»).

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

В состав экспертного совета Фонда кино входят Леонид Верещагин (студия «ТРИТЭ), Федор Бондарчук (Студия «Art Pictures»), Сергей Сельянов (компания «СТВ»), Анатолий Максимов («Дирекция кино»), Александр Роднянский («Нон-Стоп Продакшн») и другие продюсеры и режиссеры, которые одновременно и участвуют в питчинге, и распределяют деньги Фонда кино.

Год назад Счетная палата уже обращала внимание на ангажированность экспертов, подчеркивая заинтересованность и перекрестные интересы участников комиссий и питчингов. Кроме того, голосование проходит всегда тайно, без учета таких важных показателей, как успешность, кассовые сборы и рейтинги телевизионных показов предыдущих фильмов заявителей.

За 2018 год Фонд кино выделил на производство национальных фильмов 3,5 млрд руб. В 2019 году объем дотаций равнялся 4 млрд руб.

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