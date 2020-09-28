Фонд кино поддержит «Чернобыль» Козловского и «Воздух» Германа-младшего

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Совет Фонда кино утвердил список из 25 проектов, которые в 2020 году получат финансовую поддержку на этапе производства. Об этом сообщает сайт фонда.

Как отмечается в сообщении, эти ленты создаются компаниями, которые не входят в число лидеров отечественного кинопроизводства.

Деньги от Фонда кино получат, в частности, следующие произведения:

«Чернобыль» (Данила Козловский выступает продюсером, режиссером и исполнителем главной роли);

«Воздух» Алексея Германа-младшего;

продолжение комедийной истории «Любовь-морковь. Восстание машин» (режиссер Михаил Поляков);

«1993» Александра Велединского;

экранизация романа Алексея Иванова «Сердце Пармы»;

проект «Первый Оскар», посвященный фронтовым операторам-выпускникам ВГИКа, военному документальному кино и первому Советскому Оскару 1943 года;

анимационное кино «Формула воды» студии «Союзмультфильм».

Объемы финансования, которое получат эти и другие отобранные фильмы, Фонд кино не раскрывает. Всего на поддержку претендовали 60 картин. Большую часть из них составляли новые проекты, но были и фильмы, претендовавшие на дофинансирование.