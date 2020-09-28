Власти Азербайджана продлили карантин из-за коронавируса до 2 ноября

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Правительство Азербайджана продлило особый карантинный режим из-за пандемии коронавируса до 2 ноября. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Срок особого карантинного режима на территории страны продлен до 06:00 2 ноября 2020 года», — сказано в сообщении.

Ранее карантин продлевали до 30 сентября.

Согласно данным оперативного штаба Азербайджана по профилактике коронавируса, за последние сутки в стране было зафиксировано 38 новых случаев заражения. Всего в стране заболел 40 061 человек, умерли 588 человек.

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