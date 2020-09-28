Путин заявил о постоянной поддержке действующих в других странах властей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств и всегда поддерживает действующие власти в стремлении стабилизировать протестные ситуации. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Президент Киргизии сообщил, что накануне парламентских выборов в стране «активизировались различные силы», которые выступают против стабильности и развития, угрожают суверенитету республики. Он поблагодарил Путина за поддержку России, добавив, что «у них ничего не получится».

«Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, вообще других стран», — ответил на это Путин.

Он добавил, что, помимо прочего, Россия выступает за полноценный диалог между политическими силами и будет вести себя последовательно и в отношении Киргизии, оказывая в том числе экономическую поддержку.