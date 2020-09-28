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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 942 человека

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 942 человека. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По словам Раковой, всего с начала пандемии из московских больниц были выписаны 246 074 человека.

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Ранее оперштаб сообщал, что за последние 24 часа в столице скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, количество умерших с начала пандемии в Москве выросло до 5180.

Накануне в Москве зарегистрировали 2016 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным приростом новых заболевших почти за четыре месяца. Большее количество зараженных последний раз выявили 2 июня (2286 человек).

С 28 сентября в Москве и Подмосковье начали действовать новые рекомендации властей, согласно которым, людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями необходимо воздержаться от выхода на улицу из-за угрозы коронавирусной инфекции. Работающим людям из этих категорий рекомендовали перейти на удаленку или взять отпуск. Также власти обратились к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников и других категорий на дистанционный режим работы.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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