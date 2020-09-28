В Совфеде прокомментировали инцидент между Лукашенко и Макроном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может больше не рассчитывать на возможную «многовектурность» политики республики после того, как он назвал президента Франции Эммануэля Макрона неопытным политиком. Об этом сообщает российский сенатор Алексей Пушков на своем Telegram-канале.

Ранее глава Франции призвал белорусского президента покинуть свой пост. Лукашенко в ответ заявил, что у Макрона мало опыта в политике.

«А после того, как Лукашенко назвал Макрона «незрелым политиком», он может смело ставить крест на любых иллюзиях о «многовекторности», если они у него еще остались. Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства», — сказано в сообщении сенатора.

Александр Лукашенко 27 сентября дал совет Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны. Так он отреагировал на заявление французского лидера о том, что главе республики следует добровольно покинуть свою должность.