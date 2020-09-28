В Миноброны сообщили о проведении наблюдательного полета над Финляндией

Минобороны России с 28 сентября по 2 октября проведет наблюдательный полет над Финляндией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация в период с 28 сентября по 2 октября 2020 года с аэродрома Хельсинки-Вантаа планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии», — сказано в сообщении.

Рыжков добавил, что максимальная дальность полета самолета составит 1 400 км, а также он будет лететь по согласованному с Финляндией маршруту.

Материал дополняется