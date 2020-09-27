Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Канаде

Небольшой самолет потерпел крушение в канадской провинции Альберта. В результате погибли два человека, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в 70 км к юго-западу от Эдмонтона в районе города Торсби.

На место происшествия прибыли экстренные службы и полиция. Расследование авиакатастрофы находится на контроле специалистов Совета по безопасности на транспорте.

В мае текущего года в провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны «Снегири». Он участвовал в туре «Операция «Вдохновение», проводящемся в честь «канадцев, помогающих в борьбе с распространением коронавируса», сообщала CBC.

В результате крушения погибла женщина, находившая в самолете. Пилоту, по словам свидетельницы случившегося, удалось катапультироваться: он приземлился на крышу одного из домов.