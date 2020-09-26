Технологии и медиа , 26 сен, 23:11
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км.
«Starship SN8 с задними закрылками корпуса», — говорится в подписи к фотографии.
На снимке запечатлен находящийся в процессе сборки корпус ракеты с установленным оперением.
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