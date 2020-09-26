В московском вузе заявили о вине студентов в инциденте с лифтом

Фото: mfua.ru / Facebook

В Московском финансово-юридическом университете лифт со студентами остановился и застрял на первом этаже из-за перегруза из-за нарушения студентами правил пользования лифтом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза после проведения внутренней проверки.

«В кабине лифта было зафиксировано 22 человека вместо 6. По причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации лифта, допустимого предела грузоподъемности, произошла аварийная остановка, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа», — заявил представитель университета.

В МФЮА уточнили, что предварительная проверка также показала техническую неисправность, так как лифт не должен был закрыть двери при перегрузе. Нарушения со стороны вуза внутренняя проверка не выявила.

Также в вузе опровергли часть информации об инциденте, появившейся в СМИ. В университете настаивают, что кабина лифта не упала, а остановилась на первом этаже. Вывернутая дверь на фото в СМИ является следствием не падения лифта, а самостоятельной попытки студентов выбраться из заблокированной кабины.