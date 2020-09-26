Минпросвещения утвердило новый перечень учебников

Сергей Кравцов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Министр просвещения Сергей Кравцов утвердил федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных для использования в российских школах и колледжах на пять лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в список вошли более 1,5 тыс. учебников. Он вступил в силу.

«Утвердить прилагаемый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», — говорится в приказе.

В списке учебников, изданных на языках республик и народов России, есть специальные пометки. Также отдельно отмечены учебники для детей с ограниченными возможностями и углубленными программами.

О том, что федеральный перечень учебников ждут изменения, ведомство сообщило в марте 2020 года. Около 200 книг не были допущены для использования в аккредитованных учебных заведениях. В список не вошли линейки «Окружающий мир» для начальной школы, «Технология» для 1–4-х классов, а также ряд учебников по физике, английскому языку и другим предметам. Некоторые книги отозвали сами издания и заменили их на более актуальные.