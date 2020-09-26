Вода в Амуре у Комсомольска-на-Амуре поднялась до опасного уровня

Вода в реке Амур из-за паводка поднялась до уровня опасного явления около города Комсомольск-на-Амуре. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«У г. Комсомольск-на-Амуре уровень воды достиг опасную отметку, отмечается подъем уровня воды 6 см за сутки и составляет 658 см, с подтоплением поймы на 3,5 м», — отмечается в сообщении.

Чтобы предотвратить неблагоприятные последствия сотрудники МЧС вместе с добровольцами начали возводить защитные насыпи. В Комсомольском городском округе из-за паводка пострадали 138 дачных участков и 47 многоквартирных домов.

У Хабаровска уровень воды составил 580 см. В общей сложности в городе и его округе в зоне подтопления оказались 7 жилых домов, 137 приусадебных участка и 7 участков дорог.