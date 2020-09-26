Российские курсанты выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26

Курсанты и летчики российской Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гарина приносят соболезнования родным погибших при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

«От лица летчиков и курсантов академии выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо, сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Борт разбился около 20:50 (время совпадает с московским) 25 сентября в 2 км от военного аэропорта города Чугуев. Он выполнял учебно-тренировочный полет, в самолете были 27 человек. Среди них члены экипажа и курсанты Харьковского университета ВВС Украины. По данным Генпрокуратуры погибли 25 человек.

Точная причина аварии неизвестна. Глава администрации Харьковской области Алексей Кучер заявил, что незадолго до аварии пилот самолета сообщил о неисправном двигателе.