Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Макгрегор анонсировал бой с Пакьяо Спорт, 01:52 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 01:23 Российские курсанты выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 Общество, 01:20 В Ереване арестовали одного из лидеров оппозиции Армении Политика, 01:12 Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26 Общество, 00:17 Очевидцы сообщили подробности о крушении военного самолета под Харьковом Общество, 00:14 Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 Общество, 00:12 Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб. Финансы, 00:08 Пред-предприниматели: как работает русская детская бизнес-школа в Долине Pro, 00:00 Следователи предъявили обвинение сыну вице-губернатора Брянской области Общество, 25 сен, 23:42 Харьковский губернатор назвал возможную причину крушения Ан-26 Общество, 25 сен, 23:41 Третью вакцину от COVID-19 испытают в трех городах Общество, 25 сен, 23:23 В Москве зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с конца июля Общество, 25 сен, 23:13 Число зараженных коронавирусом в США превысило 7 млн человек Общество, 25 сен, 23:03
Общество ,  
0 

Российские курсанты выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26

Курсанты и летчики российской Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гарина приносят соболезнования родным погибших при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом сообщил начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

«От лица летчиков и курсантов академии выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо, сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Борт разбился около 20:50 (время совпадает с московским) 25 сентября в 2 км от военного аэропорта города Чугуев. Он выполнял учебно-тренировочный полет, в самолете были 27 человек. Среди них члены экипажа и курсанты Харьковского университета ВВС Украины. По данным Генпрокуратуры погибли 25 человек.

Точная причина аварии неизвестна. Глава администрации Харьковской области Алексей Кучер заявил, что незадолго до аварии пилот самолета сообщил о неисправном двигателе.

Расследовать произошедшее по поручению президента страны Владимира Зеленского будет специальная комиссия под руководством вице-премьера Олега Уруского.

Харьков крушение самолет Украина соболезнования
Материалы по теме
Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26
Общество
Очевидцы сообщили подробности о крушении военного самолета под Харьковом
Общество
Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter