Пожар после крушения военного Ан-26 в Харьковской области потушили

Фото: hk.npu.gov.ua

Спасатели ликвидировали пожар, который начался после крушения военного самолета Ан-26 вблизи города Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 21:55 пожар самолета ликвидирован», — говорится в сообщении.

По данным диспетчера аэродрома, на борту находились 28 человек. Спасатели обнаружили тела 22 погибших, еще два человека пострадали, четырех ищут, сообщает ГСЧС.

Как указывали в украинском МВД, авария произошла в 20:45 (время совпадает с московским). Ведомство также сообщало, что на борту самолета находились 18 курсантов Харьковского университета Воздушных сил Украины и пять членов экипажа.