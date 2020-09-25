Глава Харьковской области заявил о 22 погибших при крушении Ан-26

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области количество погибших выросло до 22 человек. Об этом сообщил губернатор области Алексей Кучер.

Он добавил, что по предварительным данным, на борту было 28 человек: семь офицеров и 21 курсант.

«К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (один в критическом состоянии), судьба четверых в этот момент неизвестна».

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что крушение произошло вблизи города Чугуев в 2 км от военного аэропорта. Впоследствии самолет загорелся.

ГСЧС также указывает, что на борту находились 28 человек, 22 погибли, два человека пострадали, четверых ищут.