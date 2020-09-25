Общество , 25 сен, 22:16
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Глава Харьковской области заявил о 22 погибших при крушении Ан-26
В результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области количество погибших выросло до 22 человек. Об этом сообщил губернатор области Алексей Кучер.
Он добавил, что по предварительным данным, на борту было 28 человек: семь офицеров и 21 курсант.
«К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (один в критическом состоянии), судьба четверых в этот момент неизвестна».
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что крушение произошло вблизи города Чугуев в 2 км от военного аэропорта. Впоследствии самолет загорелся.
ГСЧС также указывает, что на борту находились 28 человек, 22 погибли, два человека пострадали, четверых ищут.