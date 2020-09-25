Юристы оценили риски для пользователей «ВКонтакте» из-за слежки Киева

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В украинском законодательстве нет нормативно-правового акта, устанавливающего ответственность за использование соцсети «ВКонтакте», сообщила РБК руководитель адвокатского объединения «Радтке-Прядко и партнеры» Елена Радтке.

Так юристы оценили планы Киева поставить на учет всех украинских пользователей российской социальной сети «ВКонтакте».

«В Украине есть два кодекса, по которым могут привлекать к ответственности: Уголовный и Кодекс Украины об административных правонарушениях. На сегодняшний день статей с санкциями за использование социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» нет, то есть сейчас привлечь к ответственности за это нельзя», — сказала Радтке.

Юрист, председатель «Чугуевской правозащитной организации» Роман Лихачев уточнил, что по закону гражданам не запрещено пользоваться соцсетью. «Запрещено только интернет-организациям предоставлять доступ к этим ресурсам: «Яндекс», «ВКонтакте», Mail.ru и так далее. Более того, интересно, как они собираются доказывать факт использования, если эти данные находятся у администрации соцсети, а она вряд ли будет их выдавать», — высказался он.