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«ВКонтакте» выступила против планов Киева поставить пользователей на учет

Фото:Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Социальная сеть «ВКонтакте» выступила против новой системы киберзащиты Украины, с помощью которой можно будет поставить на учет всех пользователей соцсети в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что люди имеют право свободно высказывать свою позицию, обмениваться информацией, общаться и использовать те сервисы, которые хотят. По словам пресс-службы, во «Вконтакте» надеются, что новость об учете является искаженной информацией.

«Мы убеждены, что интернет не имеет границ и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие — не очень», — добавили представители социальной сети.

Киев заявил о постановке на учет всех использующих «ВКонтакте» на Украине
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что всех украинских пользователей российской социальной сети поставят на учет.

По его словам, так как «ВКонтакте» заблокирована на территории Украины по решению властей, сами пользователи несут ответственность за ее использование. «Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — добавил Данилов.

В мае 2017 года Украина ввела санкции против ряда российских компаний и физических лиц. Это случилось после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила ИТ-компании из России в передаче данных украинских граждан российским спецслужбам. Помимо «ВКонтакте» на Украине заблокированы такие соцсети, как «Одноклассники» и Mail.ru. Кроме того, там не работают и сервисы «Яндекса».

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