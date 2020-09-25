«ВКонтакте» выступила против планов Киева поставить пользователей на учет

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Социальная сеть «ВКонтакте» выступила против новой системы киберзащиты Украины, с помощью которой можно будет поставить на учет всех пользователей соцсети в стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что люди имеют право свободно высказывать свою позицию, обмениваться информацией, общаться и использовать те сервисы, которые хотят. По словам пресс-службы, во «Вконтакте» надеются, что новость об учете является искаженной информацией.

«Мы убеждены, что интернет не имеет границ и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие — не очень», — добавили представители социальной сети.



Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что всех украинских пользователей российской социальной сети поставят на учет.