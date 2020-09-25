Сбежавшую из-под конвоя пару арестовали в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал сбежавших из-под стражи 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, мужчина и женщина были помещены в СИЗО в Иркутской области. Они совершили побег 7 сентября, и в этот же день были объявлены в федеральный розыск. Сотрудники полиции установили их местонахождение 23 сентября.

Суд заключил сбежавших под стражу до 21 ноября. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 313 УК (побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, мужчина и женщина были осуждены в 2018 году за разбойные нападения на территории Краснодарского края и Иркутской области.