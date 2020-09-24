В Белом доме заявили о готовности Трампа принять результаты выборов

Президент США Дональд Трамп признает результаты свободных и справедливых выборов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, трансляция брифинга размещена в Twitter.

«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов», — сказала Макинани.

Накануне Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, готов ли он обеспечить мирную передачу власти в случае проигрыша на президентских выборах в ноябре.

При этом он раскритиковал голосование по почте. Ранее он уже не раз говорил, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы. «Откажитесь от голосования [по почте], и все будет очень мирно...Передачи [власти], честно говоря, не будет, будет продолжение», — сказал Трамп.