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Госдуме предложили установить штрафы за повторный ложный вызов спецслужб

Фото:Eduard Korniyenko / Reuters
Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести повышенный размер штрафа за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 19.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), говорится в пояснительной записке. Согласно этой статье, за заведомо ложный вызов экстренных служб полагается штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Авторы проекта закона предлагают повысить размер штрафа для тех, кто в течение года повторно совершает правонарушение. Размер взыскания будет составлять от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

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Фото:Алексей Белкин / ТАСС

В записке отмечается, что ежегодно оперативные службы фиксируют в среднем около 4% ложных вызовов от общего количества сообщений. За 2019 год количество подобных вызовов возросло на 15%.

В мае комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил внести изменения в Уголовный кодекс, позволяющие разрешить россиянам подавать заявления о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде. По словам авторов, порядок регистрации онлайн-заявлений будет таким же, как при работе с бумажными, и на них также будут распространяться нормы законодательства о ложном обвинении. «Но спрятать и не принять в разработку электронное заявление работнику правоохранительных органов будет гораздо труднее, чем бумажное: их учет будет вести компьютер», — отмечали в Совфеде.

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