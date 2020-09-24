Госдуме предложили установить штрафы за повторный ложный вызов спецслужб

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести повышенный размер штрафа за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 19.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), говорится в пояснительной записке. Согласно этой статье, за заведомо ложный вызов экстренных служб полагается штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Авторы проекта закона предлагают повысить размер штрафа для тех, кто в течение года повторно совершает правонарушение. Размер взыскания будет составлять от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В записке отмечается, что ежегодно оперативные службы фиксируют в среднем около 4% ложных вызовов от общего количества сообщений. За 2019 год количество подобных вызовов возросло на 15%.