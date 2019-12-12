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Адвокат сообщил об уголовном деле из-за угроз 6-летнему сыну Плющенко

Полиция завела уголовное дело по факту поступления угроз шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом сообщил РБК адвокат Александр Карабанов.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ [угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью]», — сказал Карабанов.

Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

О том, что Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз их сыну в социальных сетях, стало известно в середине ноября. Как отмечал фигурист, угрозы в адрес его сына поступали на протяжении длительного времени. В интересах следствия супруги отказались давать другие комментарии.

Плющенко и Рудковская воспитывают сына Александра, ему шесть лет. Под руководством своего отца мальчик занимается фигурным катанием и периодически выступает с ним на ледовых шоу.

Теги: полиция, уголовное дело, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, новости РБК
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Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
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