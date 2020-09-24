При падении легкомоторного самолета в Тульской области погиб человек

Во время проведения агрохимических работ в Каменском районе Тульской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Пилот, управлявший воздушным судном, погиб. По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку. Оперативная группа сотрудников СК выехала на место происшествия.

Ранее, 18 сентября, легкомоторный самолет ЕЭВС «Синтал» совершил жесткую посадку в Ульяновской области рядом с населенным пунктом Красное Сюндюково. В результате происшествия также погиб пилот. Тогда в Приволжской транспортной прокуратуре отметили, что полет не был согласован с учреждениями организации воздушного движения.