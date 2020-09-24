Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

Народный артист умер у себя дома в возрасте 74 лет. Войнаровский был солистом Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, также выступал в Большом театре, Венской камерной опере и театре Комунале в Болонье

Вячеслав Войнаровский (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

На 75-м году жизни умер оперный певец, народный артист России Вячеслав Войнаровский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московского академического Музыкального театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

«Сегодня утром [умер]», — сказали в пресс-службе.

Сын артиста Игорь Войнаровский в разговоре с ТАСС сообщил, что он умер у себя дома. «Либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID», — сказал он.

Войнаровский родился в Хабаровске 8 февраля 1946 года, окончил ГИТИС. В 1971 году он стал солистом МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, в театре он работал до 2017 года. С 1997 года Войнаровский выступал в Большом театре в качестве приглашенного солиста. Там он исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Трике в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Нигилиста в «Леди Макбет Мценского уезда» и другие. Войнаровский был первым исполнителем партии Селлема в опере Игоря Стравинского «Похождения повесы» и партии Мефистофеля в опере Прокофьева «Огненный ангел».