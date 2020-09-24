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В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков

Новые правила проверки бытовых счетчиков вступают в силу в четверг, 24 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, речь идет о поправках в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых приборов.

Как пояснил в беседе с ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов, теперь факт проверки будет подтверждаться только в электронном виде. Бумажные свидетельства о поверке будут выдавать только по желанию, они будут носить информационный характер.

Согласно новым правилам, специалист должен будет в течение суток внести в реестр ФГИС «Аршин» данные о проверке счетчика. Доступ к этой информации владелец счетчика сможет получить в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по номеру счетчика. При этом отдельно пользователи не должны будут ничего делать. Бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу только до указанного срока очередной поверки счетчика.

По словам Абрамова, вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ.

«Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны», — рассказал глава Росстандарта.

Новые правила связаны с законом об интеллектуальном учете электроэнергии. Он вступил в силу 1 июля 2020 года.

Таким образом, гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать «умные» счетчики в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах. В случае невыполнения требования будут взиматься штрафы.

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По данным газеты «Коммерсантъ», установка умных приборов учета может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан.

Отмечается, что за последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%. Однако, как считают эксперты, в связи с покупкой новых счетчиков этот уровень может быть превышен. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд руб. в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию.

По информации газеты, правительство поручило профильным министерствам (Федеральная антимонопольная служба, Министерство энергетики России, а также Минэкономразвития) проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания эффекта.

Как отмечается в документе, «факторы, связанные с организацией учета электроэнергии» могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, ограниченного предельными индексами. Для каждого региона он устанавливается индивидуально. Срок исполнения поручения — 19 ноября.

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