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Протесты в Белоруссии ,  
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В Петербурге закрасили посвященное России и Белоруссии граффити

Фото:yav_zone / VK
Фото: yav_zone / VK

В Санкт-Петербурге закрасили граффити в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, посвященное России и Белоруссии. Это было сделано из-за того, что рисунок был нанесен незаконно, сообщили РБК в пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Граффити нанесла арт-группа «Явь» в ночь с понедельника на вторник. На следующий день, в среду, 23 сентября, рисунок закрасили. На нем были изображены пленница в бело-сине-красной одежде, охраняющий ее Кощей Бессмертный, в котором угадываются черты президента Белоруссии Александра Лукашенко, и девушка в бело-красно-белом платье, которая уносится от них прочь на волке.

Участники арт-группы считают уничтожение граффити цензурой. «Оспаривать решение об уничтожении работы бессмысленно, это будет только трата времени. В будущем мы восстановим рисунок на этой же стене в AR (дополненной реальности)», — сообщил РБК представитель арт-группы «Явь».

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Художники рассказали, что хотели изобразить недавние политические события. Также работа символизирует веру и дружбу. Во «ВКонтакте» представители арт-группы написали: «Сказка ложь, да в ней намек...» Участница группы Анастасия Владычкина пояснила: «Волк, например, во многих сказках — помощник и защитник, то же самое он символизирует и в нашей работе, отсылок к каким-то конкретным личностям в нем нет».

В мае этого года в Петербурге администрация школы уничтожила граффити с портретом Иосифа Бродского, нарисованным к его юбилею. Его нарисовали на заборе школы № 189, напротив дома, в котором жил Бродский. Граффити закрасили не коммунальные службы, а администрация школы. В управлении района поддержали действия учебного заведения. Они объяснили, что граффити следовало закрасить ради сохранения целостности и чистоты исторического центра Петербурга, и уничтожение рисунка не связано с неуважением к поэту. В школе уничтожение граффити объяснили требованиями к содержанию фасадов зданий.

граффити Санкт-Петербург Белоруссия Россия новости
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В Петербурге восстановили граффити с изображением Бродского
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