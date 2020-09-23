Дипломаты предложили киевлянам помахать американским конвертопланам

Американский конвертоплан CV-22 (Фото: Глеб Горанич / Reuters)

Американские дипломаты призвали киевлян собраться возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра и помахать рукой пролетающим конвертопланам США. Об этом дипломаты написали на странице Facebook посольства США в Киеве.

«Сегодня в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра помашите рукой самолетам CV-22, которые будут пролетать над Киевом», — призвало посольство.

Также дипломаты сообщили, что над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами можно было наблюдать пролет американских военных самолетов MC130J.

Полеты американской военной техники над Украиной проходят в рамках международных командно-штабных учений Rapid Trident — 2020, которые начались 19 сентября и продлятся до 25 сентября. Ранее korrespondent.net сообщал, что американские самолеты и конвертопланы принимали участие в учениях Rapid Trident-2020 во Львовской области. В частности, украинские подразделения Сил спецопераций отработали беспарашютное десантирование с американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Osprey — гибрид самолета и вертолета, единственная в мире серийная машина этого класса.