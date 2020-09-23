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Дипломаты предложили киевлянам помахать американским конвертопланам

Американский конвертоплан CV-22
Американский конвертоплан CV-22 (Фото: Глеб Горанич / Reuters)

Американские дипломаты призвали киевлян собраться возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра и помахать рукой пролетающим конвертопланам США. Об этом дипломаты написали на странице Facebook посольства США в Киеве.

«Сегодня в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра помашите рукой самолетам CV-22, которые будут пролетать над Киевом», — призвало посольство.

Также дипломаты сообщили, что над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами можно было наблюдать пролет американских военных самолетов MC130J.

Ракетный комплекс Javelin не сработал на военных учениях на Украине
Общество
Фото:Степан Франко / EPA / ТАСС

Полеты американской военной техники над Украиной проходят в рамках международных командно-штабных учений Rapid Trident — 2020, которые начались 19 сентября и продлятся до 25 сентября. Ранее korrespondent.net сообщал, что американские самолеты и конвертопланы принимали участие в учениях Rapid Trident-2020 во Львовской области. В частности, украинские подразделения Сил спецопераций отработали беспарашютное десантирование с американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Osprey — гибрид самолета и вертолета, единственная в мире серийная машина этого класса.

По легенде этих учений противник перешел в наступление и пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях.

Ранее 2 стратегических бомбардировщика США В-52Н, как сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ, вошли в воздушное пространство Украины, их сопровождают украинские истребители Су-27 и МиГ-29 бригад тактической авиации Воздушных сил.

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