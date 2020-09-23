Неизвестный устроил стрельбу на улице Свободы в Москве

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Столичная полиция проводит проверку по факту сообщения о стрельбе на ул. Свободы на северо-западе города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Около 13:00 на телефон 02 поступило сообщение от граждан о конфликте и звуках стрельбы на ул. Свободы в районе д.9», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

По информации ТАСС, неизвестный в ходе конфликта произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

14 сентября в Московской области мужчина обстрелял легкомоторный самолет. Инцидент произошел в районе деревни Шевлино. Пилот был вынужден зайти на жесткую посадку, после того как с высоты примерно 100 м увидел стрелявшего в него мужчину. Пилот не пострадал.